Кулеба назвал основную цель "нормандской встречи" глав МИДов 30 апреля

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Основная цель "виртуальной" встречи в четверг министров иностранных дел стран "нормандской четверки" - оценить, что было сделано с момента Парижского саммита и до 30 апреля. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

"Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии. Давно назрела необходимость в разговоре министров "нормандского формата", ведь мы видим, что решение парижского саммита пробуксовывают. Нам нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться путем к прекращению войны, к деоккупации украинских территорий и, наконец, прекращение российской агрессии в целом. Поэтому основная цель этой встречи, во-первых, оценить, что было сделано с момента Парижского саммита и до этого четверга", - отметил министр.

По его словам, по мнению украинской стороны, здесь с позитива можно отметить лишь обмен и возврат незаконно удерживаемых граждан.

"Второе - попробовать, и это будет наверняка самая сложная часть разговора, установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам - у нас происходит стагнация. Третий элемент - найти и выработать очерки решений для существующих проблем и придать импульс ТКГ для того, чтобы она непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементации", - заявил Кулеба.

Напомним, разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" предварительно запланирован на 30 апреля.