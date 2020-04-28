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В МИДе рассказали детали переговоров с Ираном по поводу катастрофы PS752

В МИДе рассказали детали переговоров с Ираном по поводу катастрофы PS752

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В переговорах с Ираном по сбиванию самолета МАУ в январе 2020 года, Украина придерживается высокой стартовой позиции относительно компенсаций и потребует справедливости. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

"Попытка иранского политика, члена парламента была в том, чтобы заявить, что никто не наказан за то, что произошло и вообще "молодцы, что сбили тот наш украинский самолет". Эта попытка была официально опровергнута моим коллегой, министром иностранных дел Ирана во время нашей вчерашней беседы", - сказал Кулеба.

Он рассказал, что это был его первый с иранским министром разговор, в рамках которого дипломаты обсудили два ключевых вопроса.

"Это - каким образом "черные ящики" с борта МАУ окажутся в Украине и каким образом будет происходить их расшифровка. Второй момент - мы очень подробно прошлись по вопросам компенсаций с точки зрения формирования для этого юридических подходов, договоренностей и механизмов. Поскольку переговорный процесс продолжается, я, конечно, не могу поделиться всеми деталями, но уверяю вас, что для Украины ключевая стратегическая цель - это справедливость, она будет восстановлена в двух элементах. Первое - установление абсолютно всех обстоятельств происшедшего и привлечение к юридической ответственности виновных в случившемся. Второе - выплата всех компенсаций для близких и семей жертв этой страшной трагедии. Мы будем работать с Ираном по максимуму. Конечно, наши запросы, наша стартовая позиция - очень высоки и мы будем их придерживаться", - заявил министр.

Напомним, Кулеба 27 апреля провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифи, основными темами которой были расследование сбивания самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 и выплата компенсаций семьям жертв.

Источник: УНН
Теги: авиакатастрофа, МАУ, Иран, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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