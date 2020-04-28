Денисова обсудила освобождение пленных в ОРДЛО с их родными: диалог продолжат в ОПУ

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с родными людей, которые находятся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где обсудили шаги для освобождения пленных. Диалог продолжат сегодня в Офисе Президента. Об этом Омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Состоялась встреча с родными наших граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Во время встречи обсудили будущие шаги, способствующие процессу освобождения", - сообщила Денисова.

Она выразила надежду, что все присутствующие на встрече смогли услышать ответы на вопросы, которые были подняты на встрече в Офисе Омбудсмена.

"Наш диалог продолжим сегодня в Офисе Президента Украины", - добавила Денисова.

Напомним, в конце апреля в ТКГ по урегулированию на Донбассе обсудили подготовку нового обмена удерживаемых лиц. Предыдущий состоялся перед Пасхой.