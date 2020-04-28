Вятрович пришел на допрос в ГБР

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Народный депутат Украины Владимир Вятрович пришел сегодня на допрос в Государственное бюро расследований по делу об организации международного форума к 85-й годовщине Голодомора, передает корреспондент УНН.

"Я сегодня здесь вызван на допрос... Я здесь для того, чтобы услышать, в чем злоупотребление властью в попытке рассказать Украине и мира правду о Голодоморе, я здесь для того, чтобы узнать, на что тратятся наши деньги в этой структуре, гордо называющейся ГБР", - сказал Вятрович.

Напомним, народный депутат Украины Владимир Вятрович пообещал 28 апреля явиться на допрос в Государственное бюро расследований по делу об организации международного форума к 85-й годовщине Голодомора.



