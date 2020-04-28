Омбудсмен предлагает изменить законодательство о суррогатном материнстве в Украине

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова видит в предоставлении услуг суррогатного материнства иностранцам нарушение прав детей, ведь Украина не может проконтролировать их судьбу и таким образом защитить. Поэтому омбудсмен предлагает внести изменения в законодательство и разрешить суррогатное материнство в стране исключительно для своих граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"В СМИ получила распространение информация по раскрытию преступлений, связанных с перенаправлением детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, за границу. Предварительно уполномоченный ВРУ по правам человека обращалась в профильные министерства и правоохранительные органы о необходимости проверки случаев возможных ситуаций торговли детьми с использованием технологий суррогатного материнства. Сейчас получена информация о том, что по указанным фактам открыто уголовное производство и продолжается расследование по делу", - говорится в сообщении.

Сейчас процедура оплодотворения и рождения ребенка с применением методов суррогатного материнства урегулирована в статьей 123 Семейного кодекса Украины и Порядком применения вспомогательных репродуктивных технологий в Украине. В то же время нормативное регулирование демонстрирует свое несовершенство и оставляет широкий простор для махинаций и преступных действий, которые приводят к незаконному вывозу новорожденных детей за границу.

"Уполномоченный отмечает, что предоставление услуг суррогатного материнства иностранцам приводит в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна проконтролировать дальнейшую судьбу детей и защитить своих граждан. Именно для обеспечения контроля за соблюдением прав детей уполномоченный видит целесообразным внесение изменений в семейный кодекс Украины, профильное законодательство и закрепление требований о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook прокомментировал задержание группы лиц, которая продавала новорожденных детей из Украины в Китай.

Позже он отметил, что ВРУ должна урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы исключить продажу детей за границу.