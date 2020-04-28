Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 28 апреля 2020 12:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нардепы инициировали внеочередное заседание ВР в четверг: что рассмотрят
Нардепы инициировали внеочередное заседание ВР в четверг: что рассмотрят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4185
Версия для печати

Омбудсмен предлагает изменить законодательство о суррогатном материнстве в Украине

Омбудсмен предлагает изменить законодательство о суррогатном материнстве в Украине

Людмила Денисова

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова видит в предоставлении услуг суррогатного материнства иностранцам нарушение прав детей, ведь Украина не может проконтролировать их судьбу и таким образом защитить. Поэтому омбудсмен предлагает внести изменения в законодательство и разрешить суррогатное материнство в стране исключительно для своих граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"В СМИ получила распространение информация по раскрытию преступлений, связанных с перенаправлением детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, за границу. Предварительно уполномоченный ВРУ по правам человека обращалась в профильные министерства и правоохранительные органы о необходимости проверки случаев возможных ситуаций торговли детьми с использованием технологий суррогатного материнства. Сейчас получена информация о том, что по указанным фактам открыто уголовное производство и продолжается расследование по делу", - говорится в сообщении.

Сейчас процедура оплодотворения и рождения ребенка с применением методов суррогатного материнства урегулирована в статьей 123 Семейного кодекса Украины и Порядком применения вспомогательных репродуктивных технологий в Украине. В то же время нормативное регулирование демонстрирует свое несовершенство и оставляет широкий простор для махинаций и преступных действий, которые приводят к незаконному вывозу новорожденных детей за границу.

"Уполномоченный отмечает, что предоставление услуг суррогатного материнства иностранцам приводит в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна проконтролировать дальнейшую судьбу детей и защитить своих граждан. Именно для обеспечения контроля за соблюдением прав детей уполномоченный видит целесообразным внесение изменений в семейный кодекс Украины, профильное законодательство и закрепление требований о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook прокомментировал задержание группы лиц, которая продавала новорожденных детей из Украины в Китай.

Позже он отметил, что ВРУ должна урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы исключить продажу детей за границу.

Источник: УНН
Теги: дети, омбудсмен, Людмила Денисова

В тексте упоминаются

Денисова Людмила
Денисова Людмила
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.