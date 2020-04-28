Плачкова: вместо обеспечения врачей средствами защиты власть открыла горячую линию

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабмин бросил украинских медиков на произвол судьбы. Единственное, что сделала Госслужба по вопросам труда для медработников, которые заболели COVID-19, — открыла горячую линию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат фракции “Оппозиционная платформа — За жизнь” Татьяна Плачкова.

“Госслужба по вопросам труда открыла горячую линию для медработников, которые заболели COVID-19. Серьезно?! И это после того, как Кабмин бросил медработников на произвол судьбы, не предоставив больницам даже элементарных средств индивидуальной защиты?!”, — возмутилась депутат.

Она напомнила, что вследствие преступной бездеятельности правительства на 19 апреля почти 20% от всех заболевших в Украине составляли медработники.

“После того, как доктора со всей страны в эфире телеканалов умоляли эту власть о помощи, но получали ее только от меценатов?! После всего этого Кабмин открывает горячую линию для заболевших врачей?! На самом деле самая больная в нашей стране — „власть“. У неё плохо работают мозги, атрофировалась совесть и напрочь отмерла душа...”, — резюмировала Татьяна Плачкова.