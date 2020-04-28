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Представители Офиса Зеленского собрались на встречу с родными пленных в ОРДЛО

Представители Офиса Зеленского собрались на встречу с родными пленных в ОРДЛО

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Представители Офиса Президента Украины собрались на встречу с родными украинцев, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Встреча с представителями Офиса Президента Украины и родными наших граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - продолжается", - написала она, пообещав детали позже.

Ранее сегодня Денисова обсудила освобождение пленных в ОРДЛО с их родными и добавила, что диалог будет продолжен в ОПУ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, омбудсмен, обмен, Людмила Денисова, ОРДЛО, Офис президента Украины
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