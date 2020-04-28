Представители Офиса Зеленского собрались на встречу с родными пленных в ОРДЛО

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Представители Офиса Президента Украины собрались на встречу с родными украинцев, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Встреча с представителями Офиса Президента Украины и родными наших граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - продолжается", - написала она, пообещав детали позже.

Ранее сегодня Денисова обсудила освобождение пленных в ОРДЛО с их родными и добавила, что диалог будет продолжен в ОПУ.