Новости: Политика
Вторник, 28 апреля 2020, 12:49 • Юлия Шрамко • 6225
Представители Офиса Зеленского собрались на встречу с родными пленных в ОРДЛО
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Представители Офиса Президента Украины собрались на встречу с родными украинцев, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Встреча с представителями Офиса Президента Украины и родными наших граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - продолжается", - написала она, пообещав детали позже.
Ранее сегодня Денисова обсудила освобождение пленных в ОРДЛО с их родными и добавила, что диалог будет продолжен в ОПУ.
Источник: УНН