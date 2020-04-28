Мэр столицы назвал ключевое условие для начала ослабления карантина

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Первый этап выхода из карантина в столице начнется при условии, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных на коронавирусную болезнь. Об этом во время брифинга во вторник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Городская власть подготовила план первого этапа выхода из ограничений в столице. Сразу отмечу - это не снятие ограничений, а их ослабление. Если за неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики заболевания, тогда будем переходить ко второму этапу. Если нет - ко второму этапу не перейдем. При ухудшении ситуации будем возвращаться в карантин", - сказал Кличко.

Он призвал предприятия и организации строго придерживаться регламентов своей работы, а всех киевлян - правил безопасности.

"Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных", - добавил мэр.

Как сообщалось ранее в УНН, Кличко представил план первого этапа выхода из ограничений в Киеве.