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Струневич: депутаты СН предложили премьеру ослабить карантин в регионах с низким количеством заболеваний

Струневич: депутаты СН предложили премьеру ослабить карантин в регионах с низким количеством заболеваний

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Депутаты фракции “Слуга народа” обратились к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин в тех регионах, где распространение коронавирусной болезни происходит относительно медленно. Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель председателя этой фракции Вадим Струневич.

“Эпидемия коронавируса повлечет за собой экономический и трудовой кризис не только в Украине, но и в мире. Поэтому уже сейчас важно приложить максимальные усилия и начать действовать, чтобы снизить влияние пандемии на жизнь людей”, — отметил политик.

Он также подчеркнул, что количество инфицированных в различных областях существенно отличается. Так, например, в Киеве больных по состоянию на 28 апреля — 1298 человек, а в Херсонской области лишь 88 случаев.

“Я также подписал этот документ, и считаю, что так как большинство населения осталось без средств к существованию и без фактического места работы — это будет правильный шаг для начала”, — подытожил Струневич.

Инициатором обращения к премьер-министру выступил народный депутат от “Слуги народа” Павел Павлыш. Предложение поддержали и поставили электронную подпись под документом почти 60 нардепов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, карантин
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