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Генсек НАТО подчеркнул важную роль ядерного оружия для Альянса

Генсек НАТО подчеркнул важную роль ядерного оружия для Альянса

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности стратегии совместного использования ядерного оружия в ходе обсуждения закупок Германией новых американских боевых самолетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Deutshe Welle.

"Эта стратегия - лучшая гарантия безопасности, это - натовское ядерное сдерживание", - сказал Столтенберг.

Так, по его словам, целью НАТО является мир без ядерных вооружений. Однако мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от своего ядерного арсенала, а такие страны, как Китай, Российская Федерация и Северная Корея - нет.

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"Мы за сбалансированное, а не одностороннее ядерное разоружение. Пока есть ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", - сообщил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что стратегия совместного использования ядерного оружия объединяет целый ряд партнеров.

"Речь идет о действиях в ядерной сфере, в рамках которых одни партнеры обеспечивают самолеты, логистику и поддержку, а другие - системы вооружений. Все это вместе обеспечивает НАТО ядерное сдерживание", - рассказал он.

Ранее УНН писал, что в НАТО показали зрелищный перехват российских истребителей в небе над Балтикой.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
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