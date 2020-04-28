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Раде рекомендуют усилить уголовную ответственность за кражу авто

Раде рекомендуют усилить уголовную ответственность за кражу авто

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект №3301 об усилении уголовной ответственности за кражу автомобилей. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает корреспондент УНН.

"Ставлю на голосование предложение принять заключение комитета и рекомендовать ВРУ принять законопроект 3301 за основу", - сказал глава комитета Денис Монастырский.

Так, члены комитета поддержали такое предложение. Отметим, что законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины по усовершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконным завладением транспортными средствами.

Законопроектом предполагается ввести следующие изменения:

- незаконное внесение изменений, подделка идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, будет караться штрафом от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок;

- те же действия, совершенные повторно, караются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

"У нас кража автомобилей является достаточно серьезным преступлением. В год воруют около 6 тысяч автомобилей. Работают преступные группы, которые часто воруют десятки автомобилей. Происходит ситуация, когда задерживают группу на одном автомобиле и они говорят - судите нас за то, что мы украли один автомобиль, а вообще мы не хотели его продавать, мы взяли покататься. А если взяли покататься, то это не тяжкое преступление... Необходимо усиливать наказание за системные кражи транспортных средств", - сказал во время рассмотрения законопроекта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, в столице мужчина нашел ключи от авто и похитил его с парковки.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, кражи, автомобили, комитет
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