Посол рассказал о приоритетах Швеции во время председательства в ОБСЕ

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вопросы гендерного равенства будут иметь высокий приоритет во время председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Об этом во время круглого стола на тему "Подведение итогов выполнения национального плана действий "Женщины, мир, безопасность" на период до 2020 года" заявил чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, передает корреспондент УНН.

"Швеция будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, и "Женщины, мир и безопасность" будет, несомненно одним из главных приоритетов во время председательства Швеции. ОБСЕ имеет важную компетенцию по плану "Женщины, мир и безопасность", поэтому я искренне надеюсь, что шведское председательство в 2021 году позволит подчеркнуть этот важный вопрос в Украине в сотрудничестве с нашими украинскими партнерами", - сказал посол.

Напомним, 9 апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.