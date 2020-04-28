ГБР завершило расследование в деле Пашинского

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении народного депутата Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи Главного следственного управления ГБР завершили досудебное расследование по факту причинения народным депутатом Верховной Рады Украины V-VIII созывов тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 121 УК)", - говорится в сообщении.

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По информации ГБР, стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлено в суд.

Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Позже Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.