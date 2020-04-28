Вятрович рассказал о допросе в ГБР

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Народный депутат Украины Владимир Вятрович, рассказал о чем шла речь во время допроса в Государственном бюро расследований и отметил, что информации, которую он предоставил следователю, хватит, чтобы закрыть дело. Об этом он написал на Facebook, передает УНН.

"Побывал на допросе в ГБР. Проинформировал следователя для чего и как мы организовали международный форум памяти жертв Голодомора.

Уверен, что предоставленной информации должно быть достаточно, чтобы закрыть это бессмысленное дело и не тратить ни моего времени, ни средств и времени Государственного бюро расследований", - написал Вятрович.

Как сообщал УНН ранее, народный депутат Украины Владимир Вятрович пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу об организации международного форума к 85-й годовщине Голодомора.

Ранее нардеп сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, инициированному еще одним нардепом - Максимом Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора.