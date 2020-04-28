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Послы G7 провели разговор с Венедиктовой: говорили о независимости правоохранительных учреждений

Послы G7 провели разговор с Венедиктовой: говорили о независимости правоохранительных учреждений

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Послы стран "Большой семерки" в Украине провели переговоры с Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. Об этом Группа послов "G7" информирует в Twitter, передает УНН.

"Во время онлайн-встречи с Генеральным прокурором Венедиктовой послы стран G7 подчеркнули важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине и обеспечения независимости и добродетели ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений", - говорится в сообщении.

Отметим, 27 апреля Офис Генерального прокурора сообщил, что завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).

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В тот же день активисты пришли под Офис Президента Украины с протестами и требованием уволить Генерального прокурора Ирину Венедиктову, ведь считают, что "она развалила дело об убийстве Гандзюк".

Генеральный прокурор отреагировала на акцию протеста, отметив, что по делу "начался процесс ознакомления с материалами следствия".

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Большая семерка, послы
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