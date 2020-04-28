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Полозов стал официальным представителем Джемилева в суде

Полозов стал официальным представителем Джемилева в суде

Николай Полозов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Следственный комитет России в аннексированном Крыму разрешил адвокату Николаю Полозову официально представлять лидера крымских татар Мустафу Джемилева. Об этом Полозов рассказал Крым.Реалии, передает УНН.

"Что касается дела Мустафы Джемилева, то следователь утвердил мое ходатайство о допуске к делу. Соответственно, с этого момента я официально представляю Мустафу Джемилева и являюсь его защитником по данному делу", - сказал Полозов.

По его словам, документы об этом ему пришли сегодня.

Напомним, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев намерен добиваться расширения западных санкций против тех, кто преследует его в России и аннексированном ней Крыму.

Источник: УНН
Теги: суд, Крым, крымские татары, Мустафа Джемилев, адвокаты
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