Застрявшим в Финляндии украинцам грозит штраф и запрет на въезд в ЕС - СМИ

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Несколько десятков украинцев без виз скоро могут оказаться в Финляндии на нелегальном положении из-за того, что не имеют возможности в срок покинуть страну. Проблема заключается в том, что долететь сейчас можно до Минска – а дальше не ясно как или продлить разрешение на пребывание в стране – что дорого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на статью в финском издании yle.

“Коронавирус закрыл дорогу домой нескольким десяткам украинцев, приехавших в Финляндию по безвизовому режиму. Денег на продление пребывания в стране у многих не осталось”, — пишут в издании.

Активист украинской диаспоры Тимур Бабкин заявил, что среди таких украинцев есть и сезонные рабочие, и туристы, и те, кто приехал к родственникам.

Сообщается, что финские власти предлагают украинцам покинуть страну авиарейсом в Беларусь — редкие полеты еще осуществляются. Однако большинство не рассматривает этот вариант, так как не понятно, как добираться оттуда, а кто-то просто приехал в страну на машине, и не может ее оставить.

“Продлить разрешение на пребывание в стране можно, подав заявку в Миграционную службу. Проблема в том, что это очень дорогая процедура”, — пишут в издании.

Так, это стоит 520 евро за взрослого и 270 евро за ребенка. Кроме того, неизвестно, дадут это разрешение или нет.

Украинка Анна Вызир не может позволить для своей семьи такие расходы и сообщает: “Туристы с визами могут продлить разрешение в полиции, когда речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, и это обходится во много раз дешевле. А туристы без виз подобным правом не обладают. Получается, мне было бы выгоднее сделать визу всего за 40 евро”.

Стоит отметить, что для безвизовых туристов все значительно сложнее. В Миграционной службе заявляют, что единственный легальный способ задержаться в Финляндии — это собрать документы, подтверждающие чрезвычайные обстоятельства, заплатить деньги и ждать решения властей.

Если таких денег нет, Миграционная служба не будет рассматривать заявление.

Никаких скидок на чрезвычайную ситуацию Миграционная служба не делает, ссылаясь на закон об иностранцах. На этот же закон опирается и полиция.

“Человека могут обвинить в нарушении закона об иностранцах, а это, в свою очередь, может привести к штрафу и началу депортационного процесса”, — говорит инспектор Полицейского управления Ари Йокинен.

Ко всему прочему, нелегалу может грозить временный запрет на въезд в ЕС.

Отметим, что есть Рекомендация Европейского союза, в которой призывают не наказывать людей, а в частности, не налагать запрет на въезд или другие штрафные санкции.

Однако в финской Миграционной службе эти рекомендации не рассматривают.

Напомним, что ранее Криклий опубликовал перечень спецрейсов для эвакуации украинцев. В список входит и столица Финляндии Хельсинки.