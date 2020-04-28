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Шмыгаль: постепенное снятие ограничений позволит контролировать распространение коронавируса

Шмыгаль: постепенное снятие ограничений позволит контролировать распространение коронавируса

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мире есть три сценария, как жить в условиях пандемии. Украина выбирает постепенное снятие ограничений, которые были введены из-за коронавируса, что позволит постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью, и в случае вспышек оперативно их локализовать. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мне пишут многочисленные сообщения и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который мы должны пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - написал Премьер.

Он отметил, что в мире существует три сценария, как жить дальше в условиях пандемии.

"Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас", - отметил Шмыгаль.

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Он добавил, что второй вариант - либеральный.

"Вернуться к привычной жизни и открыть все учреждения. Последовать примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции обнаружено более 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2 100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине", - пишет Премьер.

По его мнению, наиболее целесообразным является введение третьего сценария.

"И третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине. Постепенное снятие ограничений даст нам возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль представил план выхода из карантина, состоящий из пяти этапов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль, Сохраняйте спокойствие!

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