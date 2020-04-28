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Венедиктова встретилась с послами стран G7 и ЕС: говорили о резонансных преступлениях

Венедиктова встретилась с послами стран G7 и ЕС: говорили о резонансных преступлениях

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с послами стран "Большой семерки" и ЕС во время которой обсуждалось состояние расследования резонансных преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генерального прокурора.

"28 апреля 2020 года состоялась онлайн-встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с послами стран "Большой семерки" и ЕС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на этой встрече Генеральный прокурор сообщила иностранным партнерам о задачах и целях, достижение которых являются ключевыми в процессе дальнейшего реформирования органов прокуратуры Украины, над которыми сейчас работает ведомство, а также об основных результатах работы Офиса, в частности о состоянии расследования в резонансных уголовных производствах.

"Прокуратура действует в рамках закона, неуклонно следуя принципу верховенства права. Мы стоим на твердой позиции независимости органа и продолжении курса его реформирования. Нам важна поддержка продолжения качественных трансформаций в прокуратуре со стороны международного сообщества", - отметила она.

Кроме того, стороны обсудили возможные перспективные направления расширения и углубления сотрудничества.

Руководители дипломатических представительств поздравили продолжение реформ и выразили готовность и в дальнейшем поддерживать Офис Генерального прокурора на пути трансформации с целью приведения его работы в соответствие с мировыми стандартами.

Напомним, 27 апреля Офис Генерального прокурора сообщил, что завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).

В тот же день активисты пришли под Офис Президента Украины с протестами и требованием уволить Генерального прокурора Ирину Венедиктову, ведь считают, что "она развалила дело об убийстве Гандзюк".

Генеральный прокурор отреагировала на акцию протеста, отметив, что по делу "начался процесс ознакомления с материалами следствия".

Источник: УНН
Теги: ЕС, Офис Генпрокурора, Украина
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