Сытник “спешно” ушел на больничный - нардеп

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник “спешно” ушел на больничный. Об этом в своем Telegram-канале сообщил внефракционный народный депутат Антон Поляков, передает УНН.

“Сытник спешно ушел на больничный. Желаем ему и всем антикоррупционным органам страны скорейшего выздоровления! Артем Сергеевич, надеемся к вашему выходу на работу, на вашем столе, в вашем кабинете на Сурикова вас уже будет ждать обходной лист”, — пишет нардеп.

Напомним, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект № 3133, который предусматривает увольнение директора НАБУ из должности, если на него в течение последнего года налагалось админвзыскание за правонарушение, связанное с коррупцией. Соответствующее решение было принято на заседании комитета.