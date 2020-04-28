На следующей неделе правительство планирует разъяснить, как будут действовать первые этапы выхода из карантина

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На следующей неделе Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о том, как будут действовать первые этапы выхода из карантина. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник, 28 апреля, передает УНН со ссылкой на Кабмин.

"Пока мы идем к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако, у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этого заранее", - сказал Премьер-министр.

По его словам, Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирус и готова к следующему шагу - стабилизации экономической ситуации.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - сообщил премьер-министр.

Напомним, в Кабмине обсудили этапы выхода Украины из карантина и меры по поддержке бизнеса.