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На следующей неделе правительство планирует разъяснить, как будут действовать первые этапы выхода из карантина

На следующей неделе правительство планирует разъяснить, как будут действовать первые этапы выхода из карантина

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На следующей неделе Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о том, как будут действовать первые этапы выхода из карантина. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник, 28 апреля, передает УНН со ссылкой на Кабмин.

"Пока мы идем к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако, у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этого заранее", - сказал Премьер-министр.

По его словам, Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирус и готова к следующему шагу - стабилизации экономической ситуации.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - сообщил премьер-министр.

Напомним, в Кабмине обсудили этапы выхода Украины из карантина и меры по поддержке бизнеса.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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