Кабмин сегодня планирует определиться с открытием продовольственных рынков

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, финансирование господдержки микропредпринимательства и малого предпринимательства и план формирования территориальных общин нескольких областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Также на заседание правительства 29 апреля анонсировали рассмотрение вопроса об открытии продовольственных рынков.

В частности, чиновники будут рассматривать проекты постановлений, а именно о внесении изменений в пункт 23 Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности, о внесении изменений в некоторые постановления Кабмина, о внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства, о создании территориального органа Национальной полиции.

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Также планируется рассмотреть проекты распоряжений об утверждении перспективного плана формирования территорий общин Херсонской, Луганской и Хмельницкой областей, а также некоторых вопросах обеспечения государственного контроля в нефтегазовом комплексе.

На заседании правительства также планируют рассмотреть несколько проектов законов и кадровые вопросы.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков, которое должны рассмотреть на заседании правительства.