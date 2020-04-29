КСУ сегодня рассмотрит закон о неприкосновенности нардепов

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Конституционный Суд Украины сегодня, 29 апреля, будет рассматривать конституционное представление народных депутатов о конституционности закона о депутатской неприкосновенности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект повестки дня КСУ.

"Рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" в форме письменного производства (открытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.

Добавим, что конституционное представление подписали преимущественно депутаты от фракции "Оппозиционного платформы - За життя" (Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Ренат Кузьмин, Тарас Козак и другие) .

Напомним, что 31 января в КСУ поступило представление относительно рассмотрения закона о неприкосновенности нардепов.



Напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины). В декабре Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.

С 1 января 2020 года закон об отмене депутатской неприкосновенности вступил в силу.