В Минздраве назвали контроллера продовольственных рынков в случае их открытия

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В случае открытия продовольственных рынков в Украине ситуацию по соблюдению карантинных мероприятий на них будет контролировать Госпродпотребслужба. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"У нас есть соответствующий орган в государстве - Госпродпотребслужба, которая должна контролировать, в том числе соблюдение в данном случае карантинных мероприятий на продовольственных рынках. Кроме того, если будут большие нарушения на том или ином рынке, Госпродпотребслужбе будет предоставлено право на закрытие таких рынков", - отметил он.

Напомним, Кабмин сегодня, 29 апреля, планирует определиться с открытием продовольственных рынков.