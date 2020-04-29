Минздрав: средства для работающих с больными COVID-19 медиков уже в регионах

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Средства на доплаты, что правительство обещало медикам, работающими с пациентами с коронавирусом, уже выделены в регионы. И их получат как работники больниц, так и экстренной медицинской помощи. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"Все средства, которые правительство обещало медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, выделены уже в регионах. Каждый медик, работает он в больнице, или в бригаде экстренной помощи, все получат эти доплаты", - сообщила Шаталова.

Она отметила, что для их расчета Минздрав собирал информацию из всех областных департаментов здравоохранения о количестве медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, и на основании этих данных были выделены средства.

"Дополнительно мы сделали приближение с последнего квартала 2020-го в апрель ... (субвенции - ред.) в размере 241,8 млн грн. И я надеюсь, что уже завтра эти средства поступят в регионы", - резюмировала заместитель министра.

Как ранее сообщал УНН, до конца недели учреждения здравоохранения в регионах Украины получат субвенцию в размере 241,8 млн гривен.

Напомним, что Кабмин согласовал выплаты в 300% зарплаты медикам, которые лечат больных COVID-19.



