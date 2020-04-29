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Кулеба с Генеральным секретарем ОБСЕ посетит Донбасс

Кулеба с Генеральным секретарем ОБСЕ посетит Донбасс

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел видеовстречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером перед открытием первого заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины, во время которого стороны договорились посетить Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“Собеседники договорились осуществить совместный визит на Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации”, — говорится в сообщении.

Также во время разговора министр отметил, что продолжающиеся российская агрессия против Украины и оккупация Крыма должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как самые большие угрозы европейской безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства Украины и Генеральный секретарь ОБСЕ обсудили проблемные аспекты деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в Украине.

Собеседники были едины в том, что ограничения боевиками пересечения линии соприкосновения для патрулей СММ под предлогом противодействия пандемии COVID-19 значительно сужают мониторинговые возможности миссии, нарушают ее мандат и ставят под угрозу личную безопасность наблюдателей.

Кулеба поблагодарил за помощь ОБСЕ в усилиях по освобождению незаконно удерживаемых лиц на Донбассе. Министр призвал генерального секретаря уделить особое внимание положению политических заключенных во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации и способствовать усилиям по их освобождению.

Как сообщал УНН, ранее состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с Министерка иностранных дел Швеции Анн Линде, во время которой стороны обсудили, в частности, взаимодействие во время шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, МИД, Украина

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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