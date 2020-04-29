КСУ начал рассмотрение вопроса конституционности закона о депутатской неприкосновенности

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Конституционный Суд Украины сегодня, 29 апреля, рассматривает конституционное представление народных депутатов о конституционности закона о депутатской неприкосновенности, передает корреспондент УНН.

"Объявляю пленарное заседание открытым", - сказал председательствующий судья Александр Тупицкий.

Во время слушания также присутствовали народный депутат Украины от "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко, представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский и постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря.

Совгиря отметила, что дискуссионным является положение, может ли КСУ рассматривать такой категории дела.

"В одном постановлении говорится, что КСУ может рассматривать такие дела, а в другом - нет", - отметила она.

В свою очередь, Вениславский заявил ходатайство о рассмотрении дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" в форме устного производства.

После чего судья КСУ Виктор Кривенко зачитал представление нардепов.

Большая палата КСУ перешла к закрытой части пленарного заседания по делу по конституционному представлению нардепов.

Ранее УНН писал, что КСУ сегодня, 29 апреля, рассмотрит закон о неприкосновенности нардепов.



Напомним, что 31 января в КСУ поступило представление относительно рассмотрения закона о неприкосновенности нардепов.



Также напомним, 3 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины). В декабре Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.

С 1 января 2020 года закон об отмене депутатской неприкосновенности вступил в силу.