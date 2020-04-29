В Раде завтра планируют принять специальную процедуру для рассмотрения законопроекта о банках

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины собрали 150 подписей нардепов для проведения внеочередного заседания завтра, 30 апреля. Кроме того, планируется рассмотрение специальной процедуры касательно банковского законопроекта. Об этом написала в Facebook заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук, передает УНН.

“Сразу две новости в одном посте. Завтра состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Необходимые 150 подписей народных депутатов, чтобы инициировать его, собрано. И второе. Так называемый банковский закон готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение”, — написала Кравчук.

Как сообщал УНН ранее, народные депутаты Украины инициировали внеочередное заседание ВР в четверг, 30 апреля. Каждая фракция подавала свои предложения в повестку дня.