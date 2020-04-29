Шмыгаль анонсировал принятие решения об ослаблении карантина на следующей неделе

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В следующую среду правительство планирует принятие решения по ослаблению карантина с 11 мая. Об этом премьер-министр Украины сообщил Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“То, что у нас меньше больных по сравнению с другими странами, это заслуга карантинных мероприятий. Те призывы, досрочно выйти из карантина подвергают всех украинцев опасности... Мы на заседании примем решение об открытии продуктовых и аграрных рынков с определенными условиями. В следующую среду мы также примем решения, которые с 11 мая ослабят определенные карантинные условия и это также прописано и коммуницируем”, — отметил он.

Напомним, если в Украине будет резкое снижение количества больных COVID-19, то в процессе выхода из карантина можно будет пропустить несколько этапов, которые ранее озвучил Кабинет министров.