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Правительство рассматривает возможность запускать усиление карантина в отдельных регионах - Премьер

Правительство рассматривает возможность запускать усиление карантина в отдельных регионах - Премьер

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство имеет предложение запускать адаптивный карантин, что понимает под собой введение усиленного карантина в отдельных регионах, а не в целом по стране. Об этом Премьер-министр Украины сообщил Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Вчера на Совете экономического развития мы беседовали с ведущими экономистами, они поддержали правительственный план, согласны с предложением о том, что нужно запускать адаптивный карантин, это означает, что в случае вспышек инфекций в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая. Даже после открытия всех учреждений и транспорта: маски, дезинфекторы и социальное дистанцирование никуда не денутся, отныне это норма", - отметил он.

Добавим, Шмыгаль анонсировал принятие решения об ослаблении карантина на следующей неделе.

Напомним, на следующей неделе Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о том, как будут действовать первые этапы выхода из карантина.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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