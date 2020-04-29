Правительство установило зарплаты чиновникам до конца карантина

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня поддержал проект постановления о вопросах размера оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, передает корреспондент УНН.

“В соответствии с пунктом 10 раздела 2 конечного положения Закона Украины от 13 апреля 2020 года о внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете на 2020 год предлагается следующая постановление: установить что в апреле 2020 года и на период до завершения месяца в котором отменяется карантин, месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждений членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования и государственного сектора экономики, включая государственные банки, не должен превышать 47 тыс. грн”, — пояснил докладчик, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Проект был принят с доработкой в однодневный срок.

Как сообщал УНН, Шмыгаль анонсировал принятие решения об ослаблении карантина на следующей неделе.