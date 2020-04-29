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Правительство продолжает реформу децентрализации: утверждены перспективные планы для трех областей

Правительство продолжает реформу децентрализации: утверждены перспективные планы для трех областей

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил перспективные планы формирования территорий общин трех областей. Об этом написал в Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Несмотря на пандемию, правительство продолжает реформу децентрализации. Сегодня утвердили перспективные планы еще трех областей: Хмельницкой, Херсонской и Луганской", - написал Шмыгаль.

По его словам, все планы являются результатом совместной работы правительства, народных депутатов, представителей общин и экспертов.

"Это очередной этап до завершения реформы и формирования способных общин. Именно такие общины смогут обеспечить украинцев доступными и качественными услугами", - добавил Премьер.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий общин Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Премьер-министр, децентрализация, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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