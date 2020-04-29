Кабмин рассмотрел законопроект об изменениях в закон о Бюджете-2020 - нардеп

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров Украины рассмотрел проект закона "О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

Так, целью принятия закона является введение механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе, и направлен он на обеспечение доступа к кредитованию субъектам хозяйствования, которые понесли значительные финансовые потери из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Проектом вносится изменения в ст. 6 Закона Украины "О Государственном бюджете" в части предоставления государственных гарантий по решению Кабмина в обеспечение обязательств пула (портфеля) субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед кредитором, сообщил нардеп.

Также по этому вопросу КМУ рассмотрел законопроект "О внесении изменений в статью 17 Бюджетного кодекса Украины", целью которого является внести изменения в части введения понятия гарантийного обязательства на портфельной основе.

Ранее УНН писал, что Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, финансирование господдержки микропредпринимательства и малого предпринимательства и план формирования территориальных общин нескольких областей.



