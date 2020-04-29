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Кабмин поддержал направление 100 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры

Кабмин поддержал направление 100 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство поддержало направление 100 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры пунктов пропуска с Республикой Польша, а также строительство автомобильных дорог отдаленных пунктов пропуска. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Вопрос связан с развитием приграничной инфраструктуры пунктов пропуска с Республикой Польша, а также строительство автомобильных дорог отдаленных пунктов пропуска. Вопрос был заблокирован больше года, сейчас есть возможность, речь идет о 100 млн евро, правильно заинвестировать их в развитие пограничной инфраструктуры на месте", - отметил Шмыгаль.

Напомним, правительство в рамках программы "Большая стройка" планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство в 2020 году, тем самым государство может получить 170 тыс. рабочих мест.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Польша, правительство, строительство, инфраструктура
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