Правительство поддержало решение для возобновления работы рынков

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Об этом написал в Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность", - написал Шмыгаль.

По его словам, основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в случае открытия продовольственных рынков в Украине ситуацию по соблюдению карантинных мероприятий на них будет контролировать Госпродпотребслужба.