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Кабмин назначил нового главу налоговой - нардеп

Кабмин назначил нового главу налоговой - нардеп

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабинет министров назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Новый глава налоговой - Любченко Алексей Николаевич", - написал он.

Добавим, что Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА. В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на должность председателя Государственной фискальной службы.

Напомним, что 24 апреля Кабинет министров Украины уволил с должности председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, налоговая служба, назначения
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