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У Зеленского заявили, что в ближайшее время в Украине заработают 872 рынка

У Зеленского заявили, что в ближайшее время в Украине заработают 872 рынка

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В ближайшее время в Украине заработают 872 рынки, которые будут контролироваться инспекторами Госпродпотребслужбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Команды Зеленского.

"В ближайшее время в Украине могут заработать 872 рынка. Главное условие - соблюдение всех санитарных норм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании Кабинета министров Украины. Среди дополнительных элементов контроля за работой рынков будет присутствие на каждом рынке двух инспекторов Госпродпотребслужбы.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований", - отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.

Источник: УНН
Теги: Украина, рынок, карантин
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