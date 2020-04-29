Минздрав хочет закупить 200 аппаратов ИВЛ отечественного производства

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министерство здравоохранения планируют потратить 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Планируется, что это будут аппараты отечественного производства. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Правительство одобрило выделение министерству здравоохранения 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ. Эти средства из фонда борьбы с острой респираторной болезнью и ее последствиями. За счет выделенных средств будет возможно закупить ориентировочно 200 современных аппаратов ИВЛ, которые удовлетворяют все необходимые технологические критерии и могут быть использованы для оказания помощи пациентам с острым респираторным дистресс-синдромом", - сказал министр.

По его словам, для того чтобы это было безопасно, министерство здравоохранения и министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля.

"Мы рассчитываем на аппараты ИВЛ, которые производятся украинским производителем. Они прошли все тестирования и сразу после закупки будут поставлены в наши больницы, расположенные по всей стране", - добавил Степанов.

Напомним, правительство в среду поддержало выделение 100 млн гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.