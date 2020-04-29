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Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время заседания Кабинет министров принял ряд кадровых решений, в частности назначил нового главу Государственной аудиторской службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

Так, главой Государственной аудиторской службы назначен экс-заместитель министра финансов Геннадий Плис.

"Главой Государственной аудиторской службы Украины назначили Плиса Геннадия Васильевича", - написал Гончаренко.

Он также сообщил о следующих кадровых изменениях:

Первым заместителем министра развития общин и территорий Украины назначили Лозинского Василия Мироновича.

Государственным секретарем Министерства социальной политики назначили на 2 месяца испытательного срока Суярко Сергея Николаевича.

Первым заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра назначили Мороз Юлию Анатольевну.

Уволили с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины Москаленко Валентину Владимировну.

Временно исполняющим обязанности главы правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" назначили Коваленко Василия Михайловича.

Напомним, что ранее Гончаренко сообщил о назначении Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, назначения
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