Чернышев назвал приоритеты Министерства развития общин и территорий

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев озвучил основные приоритеты деятельности Министерства. Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"Хочу начать с основных приоритетов деятельности министерства развития общин и территорий, которые на сегодня являются: завершение процесса децентрализации, осуществление государственной региональной политики, реформа строительной отрасли, реализация национальной программы "Большая стройка", - сказал министр.

По его словам, все это направлено на устойчивое развитие Украины и ее регионов, улучшение благосостояния украинцев.

Напомним, Минрегион получил в бюджете чрезвычайной ситуации 4,9 миллиарда гривен на финансирование Государственного фонда регионального развития, что позволит ввести в эксплуатацию объекты, на которых уже началось строительство.