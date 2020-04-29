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Чернышев назвал приоритеты Министерства развития общин и территорий

Чернышев назвал приоритеты Министерства развития общин и территорий

Алексей Чернышев

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев озвучил основные приоритеты деятельности Министерства. Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"Хочу начать с основных приоритетов деятельности министерства развития общин и территорий, которые на сегодня являются: завершение процесса децентрализации, осуществление государственной региональной политики, реформа строительной отрасли, реализация национальной программы "Большая стройка", - сказал министр.

По его словам, все это направлено на устойчивое развитие Украины и ее регионов, улучшение благосостояния украинцев.

Напомним, Минрегион получил в бюджете чрезвычайной ситуации 4,9 миллиарда гривен на финансирование Государственного фонда регионального развития, что позволит ввести в эксплуатацию объекты, на которых уже началось строительство.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Минрегион
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