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Раде рекомендовали освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с COVID-19

Раде рекомендовали освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с COVID-19

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с коронавирусной болезнью. Об этом написал первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции “Голос” Ярослав Железняк на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Только комитет рекомендовал наш новый антикризисный законопроект № 3329-2 в целом”, — написал Железняк.

Так, данный документ предусматривает:
— освобождение от НДФЛ и военного сбора зарплат медиков и работников, которые борются с COVID-19;
— продолжение до конца карантина ранее введенных налоговых льгот и ослабление в администрировании
— продления еще на месяц увольнения ФЛП от ЕСВ за себя;
— неначислении штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам до 31 июля.

Ранее УНН писал, что Кабинет министров Украины согласовал выплаты до 300% зарплаты медикам, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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