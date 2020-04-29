Раде рекомендовали освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с COVID-19

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с коронавирусной болезнью. Об этом написал первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции “Голос” Ярослав Железняк на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Только комитет рекомендовал наш новый антикризисный законопроект № 3329-2 в целом”, — написал Железняк.

Так, данный документ предусматривает:

— освобождение от НДФЛ и военного сбора зарплат медиков и работников, которые борются с COVID-19;

— продолжение до конца карантина ранее введенных налоговых льгот и ослабление в администрировании

— продления еще на месяц увольнения ФЛП от ЕСВ за себя;

— неначислении штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам до 31 июля.

Ранее УНН писал, что Кабинет министров Украины согласовал выплаты до 300% зарплаты медикам, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.