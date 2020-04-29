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Дмитрий Спивак про скандалы в КГГА: нравится реакция Кличко — жестко, быстро, по-спортивному

Дмитрий Спивак про скандалы в КГГА: нравится реакция Кличко — жестко, быстро, по-спортивному

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко один из немногих топ-руководителей в Украине, способных на оперативные и жесткие управленческие решения. Об этом в эфире NewsOne заявил телеведущий, политик Дмитрий Спивак, передает УНН.

Комментируя инциденты с участием замов главы КГГА Николая Поворозника и Владимира Слончака, Спивак заявил: 9 из 10 руководителей в Украине постарались бы замолчать скандалы.

“Кличко мгновенно отреагировал, мне понравилось: жестко, быстро, по-спортивному. Отстранил немедленно от занимаемой должности на время рассмотрения дела... Зашквар — уволен, зашквар — отстранен”, — сказал Спивак.

Он отметил, что Кличко не старается “отмазать” своих заместителей, что указывает на то, что киевскому мэру не носят взятки: “Первое: значит, наверное, не носят ему, и это тоже позитивно. Второе: не защищает своих, не выгораживает”.

Спивак посоветовал президенту Владимиру Зеленскому брать с Кличко пример: “Может быть и вам пора: зашквар — отстранили, зашквар — отстранили. И в администрации президента, и в парламенте, и в правительстве. Или вы не знаете о зашкварах? Берите пример, Владимир Александрович, с киевского городского головы”.

Источник: УНН
Теги: Украина, КГГА, Виталий Кличко
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