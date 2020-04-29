Разумков подписал распоряжение: ВР соберется на внеочередное заседание в четверг

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 30 апреля, на 13:30. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

Так, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины на 13:30 30 апреля во связи с требованием 159 народных депутатов.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 30 минут 30 апреля 2020 года", - говорится в документе.

Также по инициативе председателя Верховной Рады в 12:00 30 апреля состоится Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп).

Так, предполагается рассмотрение значительного количества проектов закона, в частности о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах ликвидации заболевания среди людей на коронавирусную болезнь (№ 3329), а также о мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на рынке электрической энергии (№ 2386).

Ранее УНН писал, что народные депутаты Украины инициировали внеочередное заседание ВР в четверг, 30 апреля. Каждая фракция подавала свои предложения в повестку дня.



