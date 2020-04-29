Готовы к переговорам: в Кабмине сделали заявление о выезде украинских заробитчан в ЕС

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Кабмин готов к переговорам с европейскими странами относительно трудоустройства украинцев на сезонные работы за рубежом при условии легального трудоустройства от 3 месяцев. Об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы", - написал Шмыгаль.

Отмечается, что об этом он сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - добавил Шмыгаль.

По его словам, на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Напомним, по информации Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, в 2019 году в Украину работники из-за рубежа перевели около 12 млрд долларов. В этом году, из-за пандемии COVID-19 примерно за 3 месяца Украина может недополучить 30% от тех денег, которые заходили в страну в прошлом году. Так, речь идет о 3,6 млрд долларов.