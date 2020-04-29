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В Раде зарегистрировали правительственный законопроект по совершенствованию деятельности третейских судов

В Раде зарегистрировали правительственный законопроект по совершенствованию деятельности третейских судов

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона, внесенный правительством, по совершенствованию порядка создания и деятельности третейских судов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, в Раде зарегистрировали законопроект № 3411 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству, поданный Кабинетом министров Украины.

Сейчас текст законопроекта отсутствует.

Как сообщал УНН, Министерство юстиции вновь попытается провести реформу третейских судов. Ведь проект закона об их деятельности перенесли после того, как изменился состав правительства.

Источник: УНН
Теги: суд, Верховная Рада, законопроект
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