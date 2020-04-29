В суде будут рассматривать дело относительно препятствования работе журналиста в Доме правительства

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Печерский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении сотрудника Департамента информации и взаимодействия с общественностью Кабинета министров Украины, который подозревается в препятствовании работе журналиста в Доме правительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 6 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Департамента информации и взаимодействия с общественностью Кабинета Министров Украины, который подозревается в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 171 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Как напоминает прокуратура, инцидент случился 15 мая прошлого года в Доме правительства.

Согласно материалам следствия, служащий противоправно ограничил журналиста одного из телеканалов в передвижении в помещении зала заседаний правительства путем физического воздействия на него.

Напомним, мужчину будут судить за нападение на журналистов в столичном Гидропарке.