В ОП заявили, что врачи обеспечены средствами защиты на четыре недели вперед
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украина прошла кризисный этап поставки медсредств, пока врачи защищены на четыре недели вперед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"В течение апреля государство обеспечило доставку в Украину 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Южной Кореи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за месяц государство запустило отечественное производство многоразовых костюмов и наладило изготовление украинских ПЦР-тестов. Сейчас уже отгружено 600 тыс. таких тестов, еще планируется отгрузить 1,4 млн единиц.
"Мы прошли кризисный этап. Врачи сейчас защищены на четыре недели вперед. Появляются единичные видео. Но это - не из-за того, что не поставляется продукция. Возможно, есть какая-то внутренне логистическая проблема в Украине. Но мы привезли и обеспечили всех врачей. Мы прошли этот кризис - это было наша основная задача", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько медицинских средств было доставлено в Украину для борьбы с распространением коронавируса с самого начала эпидемии.