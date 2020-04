Российский дипломат при ООН отреагировал на расследование причастности генерала ФСБ к катастрофе MH17

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Заявления о причастности генерала ФСБ Андрея Бурлаки к крушению самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе якобы “лишены здравого смысла”. Об этом на своей странице в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, отмечает УНН.

Дипломат обвинил авторов расследования в спекуляции и задался вопросом, почему они якобы “не пытаются” применить какую-то логику. “Какую выгоду Россия получила бы, сбив MH17? В чем был наш дьявольский план?”, — спросил он.

Полянский заявил, что якобы “выгода для украинской пропаганды в этой ситуации очевидна”. По его словам, если предположить, что Россия причастна к крушению, то “почему же „генерал Бурлака получил повышение и высочайшую государственную награду — Героя России“”.

“Где здравый смысл? И почему продолжают цитироваться сфальсифицированные доказательства?”, — написал первый зампостпреда России при ООН.

