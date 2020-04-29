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Российский дипломат при ООН отреагировал на расследование причастности генерала ФСБ к катастрофе MH17

Российский дипломат при ООН отреагировал на расследование причастности генерала ФСБ к катастрофе MH17

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Заявления о причастности генерала ФСБ Андрея Бурлаки к крушению самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе якобы “лишены здравого смысла”. Об этом на своей странице в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, отмечает УНН.

Дипломат обвинил авторов расследования в спекуляции и задался вопросом, почему они якобы “не пытаются” применить какую-то логику. “Какую выгоду Россия получила бы, сбив MH17? В чем был наш дьявольский план?”, — спросил он.

Полянский заявил, что якобы “выгода для украинской пропаганды в этой ситуации очевидна”. По его словам, если предположить, что Россия причастна к крушению, то “почему же „генерал Бурлака получил повышение и высочайшую государственную награду — Героя России“”.

“Где здравый смысл? И почему продолжают цитироваться сфальсифицированные доказательства?”, — написал первый зампостпреда России при ООН.

Напомним, 28 апреля “Русская служба BBC” совместно с Bellingcat опубликовала расследование, согласно которому, в деле о крушении Boeing генерал Бурлака проходил под псевдонимом “Владимир Иванович”. Так, в опубликованных международными следователями телефонных переговорах представители боевиков “Донецкой народной республики (ДНР)” называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. Кроме того, бывший боевик “ДНР” Игорь Стрелков говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, MH17, Малайзия, Нидерланды
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