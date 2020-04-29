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Полозова вызвали в Следственный комитет РФ по делу Джемилева

Полозова вызвали в Следственный комитет РФ по делу Джемилева

Мустафа Джемилев

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Адвоката Николая Полозова вызвали в Следственный комитет Российской Федерации по делу лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Полозов отметил, что следствие подходит к завершению. Об этом он написал в своем Facebоok, передает УНН.

"Дело Мустафы Джемилева. Следователь ГСУ СК по РК и Севастополю, в производстве которого находится уголовное дело в отношении Мустафы Джемилева, совершил вызов защитника для участия в следственных действиях на 5 мая. Планируется предъявление обвинения в окончательной редакции. Судя по всему, следствие подходит к своему завершению", - написал Полозов.

Как сообщал УНН ранее, Следственный комитет России в аннексированном Крыму позволил адвокату Николаю Полозову официально представлять лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

Источник: УНН
Теги: Украина, Мустафа Джемилев
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