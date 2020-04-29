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В Зеленского разъяснили идею о создании государственной авиакомпании

В Зеленского разъяснили идею о создании государственной авиакомпании

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Создание государственной авиакомпании поможет загрузить работой ГП "Антонов", а надежный национальный авиаперевозчик станет опорой для государства. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

"Антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и (рейсы - ред.) в ближайшие страны. В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей", - отметил Тимошенко.

По его словам, национальная авиакомпания будет так называемой страховкой государства в случае каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то произойдет, есть на кого опереться - на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - заявил заместитель руководителя Офиса Президента.

Тимошенко уточнил, что продолжаются подсчеты стоимости создания государственного авиаперевозчика. Вчера, 28 апреля, на совещании с Президентом Украины участники рабочей группы обсуждали подходы к запуску такой авиакомпании.

"Сейчас идет бюджетирование. Мы выйдем с коммуникацией. Представим саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания", - сообщил он.

Напомним, Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании.

Источник: УНН
Теги: Украина, авиакомпании, Владимир Зеленский
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